SPD und CDU in Bremen sprechen über Regierungsbildung

Bürgerschaftswahl SPD und CDU in Bremen sprechen über Regierungsbildung

SPD und CDU in Bremen haben am Samstag über eine mögliche gemeinsame Regierung im kleinsten Bundesland gesprochen. Das Treffen der zwei stärksten Parteien nach der Bürgerschaftswahl vom vergangenen Sonntag begann in freundlicher Atmosphäre. "Wir freuen uns auf das Gespräch", sagte der SPD-Landesvorsitzende Reinhold Wetjen. Auch CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff sprach von Vorfreude.

SPD und CDU in Bremen haben am Samstag über eine mögliche gemeinsame Regierung im kleinsten Bundesland gesprochen. Das Treffen der zwei stärksten Parteien nach der Bürgerschaftswahl vom vergangenen Sonntag begann in freundlicher Atmosphäre. "Wir freuen uns auf das Gespräch", sagte der SPD-Landesvorsitzende Reinhold Wetjen. Auch CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff sprach von Vorfreude.

Bei der Wahl war die SPD auf 29,8 Prozent der Stimmen gekommen, gefolgt von der CDU mit 26,2 Prozent. Die SPD um Bürgermeister Andreas Bovenschulte sondiert, mit wem sie eine Regierung bilden könnte. Am Freitag fanden getrennte Treffen mit den bisherigen Koalitionspartnern Grüne und Linke statt. Dieses Bündnis könnte weitermachen; allerdings haben die Grünen viele Stimmen verloren.

Eine große Koalition aus SPD und CDU gab es in Bremen schon von 1995 bis 2007. Der SPD-Landesvorstand will am Mittwoch (24.5.) vorschlagen, mit wem offiziell über eine Koalition verhandelt werden soll.