Nach der Verurteilung eines Mannes wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 31 Fällen muss sich das Landgericht Bremen abermalig mit dem Fall beschäftigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat nach einer Revision des Angeklagten entschieden, das im Oktober 2022 getroffene Urteil aufzuheben. Das Landgericht habe zulässiges Verteidigungsverhalten des Angeklagten zu seinem Nachteil gewertet, heißt es unter anderem in dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.