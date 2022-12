Die Regierungschefs der Bundesländer haben ihre erneuten Beratungen über die Umsetzung geplanter Entlastungen in der Energiekrise begonnen. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kamen dazu am Donnerstag in der Landesvertretung Niedersachsens in Berlin zusammen. Am Nachmittag sollen die Gespräche mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundeskanzleramt fortgeführt werden.