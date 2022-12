Der Oberbürgermeister von Bremerhaven, Melf Grantz, fordert eine stärkere Berücksichtigung seiner Stadt in dem gemeinsamen Bundesland mit Bremen. Als Beispiel mangelnder Beteiligung nannte der SPD-Politiker die Klimastrategie 2028 des Bremer Senats. Sie sei sehr gut und ambitioniert, sagte er dem "Weser-Kurier" vom Samstag. "Aber es war wieder zu beobachten, dass Bremerhaven in den unterschiedlichen Senatsressorts nicht von Anfang an oder wenn, dann erst ganz zum Schluss eingebunden worden ist."