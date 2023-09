Rund um die Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln ist es am Samstagabend zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Nach Angaben der Bremer Polizei gab es nach dem 2:1-Sieg der Bremer in der Fußball-Bundesliga am Hauptbahnhof eine Auseinandersetzung zwischen Kölner Anhängern und der Polizei. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Bei einer Schlägerei zwischen zwei Fußball-Fans stürzte eine unbeteiligte Frau und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zudem kam es während des Spiels im Kölner Fan-Block zum Einsatz von Pyrotechnik.