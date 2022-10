Das Lob von Trainer Niko Kovac hätte für Felix Nmecha kaum größer sein können. "Felix war unser bester Mann", sagte der Coach des VfL Wolfsburg deutlich. Der 22-Jährige holte beim 2:2 bei Bayer Leverkusen den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 heraus und machte im VfL-Mittelfeld auch sonst eine gute Partie. "Ich kann noch mehr", kündigte er an.

Das Lob von Trainer Niko Kovac hätte für Felix Nmecha kaum größer sein können. "Felix war unser bester Mann", sagte der Coach des VfL Wolfsburg deutlich. Der 22-Jährige holte beim 2:2 bei Bayer Leverkusen den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 heraus und machte im VfL-Mittelfeld auch sonst eine gute Partie. "Ich kann noch mehr", kündigte er an.

Kovac sieht bei ihm eine stetige Entwicklung. "Ich hoffe, dass er weiterhin stabil bleibt und Erwachsenenfußball spielt. Das ist das, was ihm so ein bisschen gefehlt hat. Dann wird er ein richtig guter Fußballer", erklärte der Wolfsburger Trainer.

Während Felix Nmecha beim leistungsgerechten Remis beim Krisen-Club aus Leverkusen in der Startformation stand, saß Bruder und Nationalstürmer Lukas Nmecha überraschend 90 Minuten nur auf der Bank. "Ich habe im Angriff die Qual der Wahl", begründete Kovac den Verzicht auf den 23-Jährigen.

Für mehr Aufsehen als beim fünften Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage sorgten die VfL-Profis bei der Anreise ins Rheinland. Einige Spieler hielten sich in der Bahn nicht an die Maskenpflicht. Der Club entschuldigte sich umgehend. Noch am Freitagabend sprach Trainer Kovac zur Mannschaft. "Es tut mir wahnsinnig leid. Es darf nicht mehr vorkommen", sagte der 51-Jährige. "Es war ein Riesenfehler. Das geht auch nicht", ergänzte Torschütze Maximilian Arnold.

Infos zum Spiel bei bundesliga.de