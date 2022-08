Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg leiht den polnischen Stürmer Bartosz Bialek für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim aus. Das gab der Club am Montagabend bekannt und bestätigte damit einen Bericht der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". An dem 20 Jahre alten Bialek waren zeitweise auch deutsche Zweitligisten wie Hannover 96 und der Hamburger SV interessiert, doch Wolfsburgs Trainer Niko Kovac wollte den hoch veranlagten Mittelstürmer zunächst als Alternative zu Lukas Nmecha behalten. Bialek war 2020 von Zaglebie Lubin zum VfL gewechselt und bestritt für die Niedersachsen bislang 36 Pflichtspiele.