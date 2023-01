Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hält den 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal für den aktuell "schwersten Gegner, den wir hätten ziehen können. Ich glaube, es ist im Moment leichter, in München zu spielen als in Berlin", sagte der 51-Jährige am Montag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Achtelfinal-Duell (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky). "Ich weiß, was auf uns zukommt: eine tolle Atmosphäre, eine tolle Mannschaft. Urs macht das richtig gut mit den Jungs. Sie sind sehr konstant, top strukturiert. Aber es hilft alles nichts. Wir werden das Spiel spielen."

Die Wolfsburger verloren in der Fußball-Bundesliga im September mit 0:2 beim 1. FC Union und starteten danach eine Serie von zehn Liga-Spielen ohne Niederlage, die erst am vergangenen Samstag beim 1:2 in Bremen endete. "Es gibt in der Bundesliga-Saison immer mal wieder zwei, drei Momente, die eine Saison kippen lassen - egal in welche Richtung. Das war sicherlich einer davon", sagte Kovac in der Rückschau. "Das Spiel war wichtig. Wir hatten zu dem Zeitpunkt fünf Punkte nach sieben Spielen. Das war viel zu wenig und für uns auch eine schwere Erfahrung. Jetzt finde ich, haben wir eine gute Entwicklung."

