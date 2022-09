Ole Werner von Werder Bremen will das Thema einer möglichen WM-Chance für Angreifer Niclas Füllkrug derzeit nicht aufkommen lassen. "Ich spreche mit "Fülle" nicht über Dinge, die nicht da sind", sagte der Trainer der Hanseaten am Dienstag in einer Medienrunde. "Es ist im Endeffekt auch nicht mein Thema. Wir versuchen hier - sowohl "Fülle" als auch ich - für Werder Bremen unser Bestes zu geben - mit allem, was wir haben", fügte er vor dem nächsten Fußball-Bundesligaspiel der Grün-Weißen gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/ Sky) hinzu.