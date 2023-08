Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat in einem Doppel-Test am Samstag keines der zwei Spiele gegen den französischen Erstligisten RC Straßburg gewinnen können. Im ersten Duell in Straßburg kam Werder nach Toren von Oliver Burke (27. Minute), Nick Woltemade (35.) und Justin Njinmah (70.) nicht über ein 3:3 (2:3) hinaus. "Wir hätten einfach am Anfang besser verteidigen und den ein oder anderen Angriff besser zu Ende spielen müssen", zitierte Werder seinen Coach Ole Werner. Das zweite Spiel ging trotz des zwischenzeitlichen Führungstreffers von Jens Stage (34.) mit 1:2 (1:0) spät verloren.

Werder tritt am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Viktoria Köln zum ersten Pflichtspiel der Saison an. In der Woche darauf eröffnen die Hanseaten die neue Bundesliga-Saison gegen den FC Bayern München.

