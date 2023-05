Nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verhandeln die Verantwortlichen von Werder Bremen mit Trainer Ole Werner über einen neuen Vertrag. "Wir würden gerne mit ihm verlängern. Unser Ziel ist es, das Thema vor dem Start in die neue Saison erledigt zu haben", sagte der Leiter Profifußball Clemens Fritz dem Multimedia-Portal "Deichstube".

Werners Vertrag mit den Bremern hat sich durch den Verbleib in der Bundesliga automatisch per Option bis 2024 verlängert. Das Ziel des Vereins ist nun, einen neuen Kontrakt mit einer mindestens zweijährigen Laufzeit auszuhandeln. "Die Gespräche mit ihm sind schon fortgeschritten, auch wenn noch nichts perfekt ist", sagte Fritz. "Er hat mit seinem Trainerteam einen tollen Job gemacht und trägt großen Anteil am Klassenerhalt."

Der 35 Jahre alte Werner arbeitete acht Jahre als Nachwuchs-, Co- und Cheftrainer für Holstein Kiel, ehe er im November 2021 zu Werder wechselte. In seiner ersten Saison mit den Bremern schaffte er den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga. Im zweiten Jahr gelang nun der vorzeitige Klassenerhalt.

