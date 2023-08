Fußball-Bundesligist Werder Bremen steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor der Verpflichtung des Belgiers Senne Lynen. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler soll von Royal Union Saint-Gilloise an die Weser kommen und dort an diesem Dienstag einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Zunächst hatte der TV-Sender Sky darüber berichtet. Lynen absolvierte demnach am Montag den obligatorischen Medizincheck. Als Ablösesumme sind zwei Millionen Euro im Gespräch.