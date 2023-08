In Bremen und Wolfsburg konnte sich Maximilian Philipp nicht durchsetzen. In dieser Woche kehrte er deshalb zu seinem Ex-Club Freiburg zurück. Werders Trainer hat trotzdem eine hohe Meinung von ihm.

SC Freiburg gegen Werder Bremen - dieses Bundesliga-Spiel bedeutet für die Bremer am Samstag auch ein Wiedersehen mit dem Freiburger Neuzugang Maximilian Philipp. Der 29-jährige Offensivspieler war in der vergangenen Saison noch vom VfL Wolfsburg an Werder ausgeliehen worden, ehe er in dieser Woche zunächst ebenfalls auf Leihbasis zum Sport-Club weiterzog.

Obwohl sich Philipp in Bremen nicht durchsetzen und für eine Weiterverpflichtung empfehlen konnte, lobte ihn Werders Trainer Ole Werner vor dem Spiel in Freiburg stark. "Mili ist ein super Typ, der für uns gute Spiele gemacht hat", sagte der Coach. "Er ist einfach ein sehr guter Charakter, ein guter Fußballer, der sicherlich seinen Rhythmus braucht, um dann auch wieder an seine alte Leistungsgrenze zu kommen."

Mit Spielern wie Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch und Neuzugang Dawid Kownacki habe Werder in der Offensive aber genug Qualität, sagte Werner. "Deshalb macht es für uns als Verein relativ wenig Sinn, noch einen weiteren Spieler dazuzunehmen."

Maximilian Philipp spielte bereits von 2013 bis 2017 für die Freiburger, ehe er jeweils für viel Geld zu Borussia Dortmund, Dynamo Moskau und zum VfL Wolfsburg wechselte. Nach Medienberichten ist in seinem Leihvertrag mit dem SC Freiburg eine Kaufverpflichtung verankert, die ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen in dieser Saison greift.