Der VfL Wolfsburg kommt dem ausgerufenen Ziel internationaler Wettbewerb immer näher. "Was am Ende herauskommt, werden wir sehen", sagte Trainer Niko Kovac nach dem furiosen 6:0 (3:0) gegen den SC Freiburg am Samstag in der Fußball-Bundesliga. "Wir werden keine neuen Parolen ausgeben", fügte der 51-Jährige hinzu und verwies damit auf das Ziel vor der Saison, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren. Der sonst eher nüchterne Kovac lobte sein Team nach dem überraschenden Kantersieg: "Wir haben ordentlichen und guten Fußball gespielt. Die Tore, die wir herausgespielt haben, waren sehr schön", sagte der ehemalige Bayern-Trainer. Die Wolfsburger sind seit neun Ligaspielen ungeschlagen und bestätigten ihre Rolle als ernsthafter Kandidat für die europäischen Plätze. "Das war ein Einzelfall, denke ich. So etwas gelingt nicht alle Tage", analysierte Kovac das Resultat. "Wir nehmen das gerne mit, müssen aber trotzdem für die nächsten Partien in die richtige Richtung denken."