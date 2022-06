Greuther Fürths Stürmer Havard Nielsen folgt Trainer Stefan Leitl zu Hannover 96. Wie der fränkische Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, hat der 28 Jahre alte Norweger das Fürther Angebot einer Vertragsverlängerung nicht angenommen. «Ich habe mich entschieden, nun ein neues Kapitel zu wagen, freue mich aber schon jetzt auf das Wiedersehen in der neuen Saison», sagte Nielsen laut Vereinsmitteilung.

Der Offensivspieler war 2019 zu der Spielvereinigung gekommen und hatte mit elf Toren erheblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Nielsen in 26 Einsätzen zwei Treffer für die Fürther. In Hannover spielt der Angreifer erneut unter Trainer Leitl, der die Franken nach der Saison verlassen und sich den Niedersachsen angeschlossen hatte.