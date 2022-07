Werder Bremen tritt bei seiner Erstliga-Rückkehr an einem Samstag beim VfL Wolfsburg an. Die Deutsche Fußball Liga setzte die Begegnung des ersten Spieltags der neuen Fußball-Saison am Freitag für den 6. August um 15.30 Uhr an. Eine Woche später empfangen die Grün-Weißen dann ebenfalls an einem Samstag (13. August) um 15.30 Uhr den VfB Stuttgart. Werder hatte nach einem Jahr in der Zweiten Liga den direkten Wiederaufstieg in die Erste Liga geschafft.