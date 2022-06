Werder Bremen will auch nach der Rückkehr in die Bundesliga offensiven Fußball spielen. «Wir sind Aufsteiger, die Rolle ist daher relativ klar. Trotzdem soll es so sein, dass wir viel bei unserem Fußball aus der vergangenen Saison bleiben», sagte Bremens Trainer Ole Werner am Mittwoch beim Trainingsauftakt der Grün-Weißen. «Auch wenn wir auf stärkere Gegner treffen, wollen wir versuchen, mutig zu sein», sagte der Werder-Coach, für den es seine Premiere im Oberhaus sein wird.