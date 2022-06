Werder Bremen will Rauchen im Weserstadion eindämmen

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen will das Rauchen im Weserstadion Schritt für Schritt beschränken. «Wir werden das Stadion nicht von jetzt auf gleich rauchfrei machen, aber wir wollen uns diesem Ziel annähern», teilte Mediendirektor Christoph Pieper dem «Weser-Kurier» (Dienstag) mit. Der Verein und die Bremer Weserstadion GmbH arbeiteten gerade an einem Konzept.

Bislang gelte in allen Innenräumen des Stadions ein Rauchverbot. Bei Heimspielen gibt es einen «Gesundheitsblock», der für Nichtraucher gedacht ist. «Mittelfristig» sollen laut Pieper alle Tribünen rauchfrei werden. Mit Beginn der neuen Saison ab Anfang August will Werder demnach die Fans dazu aufrufen, in der Zeit ab 15 Minuten vor dem Anpfiff bis 15 Minuten nach dem Abpfiff nicht zu rauchen.