Mit den beiden kurz zuvor verpflichteten Neuzugängen Jens Stage und Oliver Burke hat sich Werder Bremen am Donnerstag auf den Weg ins Trainingslager gemacht. Im Zillertal in Österreich wird sich der Erstliga-Rückkehrer bis zum 10. Juli auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Bei Burke (25) müssen nur noch letzte Formalitäten mit dessen bisherigem Verein Sheffield United geklärt werden, dennoch kann Werder-Coach Ole Werner bereits zu Beginn des Camps mit dem Stürmer planen. Insgesamt stehen dem Bremer Trainer 29 Profis zur Verfügung.