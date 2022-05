Dirk Roßmann (75), Gründer der Rossmann-Drogeriemärkte und Thriller-Autor, hat sein erstes Kinderbuch geschrieben. Am 27. Mai erscheine «Tintoretto und seine Freunde» als Vorlesebuch und E-Book ab vier Jahren im Carlsen Verlag, teilte die Dirk Rossmann GmbH am Montag in Burgwedel bei Hannover mit. Als Illustratorin wurde Jutta Bücker gewonnen, Sprecher des Hörbuchs ist Rufus Beck.