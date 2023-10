Dürfen Täter für dasselbe Verbrechen mehrfach vor Gericht gestellt werden? Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will am 31. Oktober um 10.00 Uhr sein Urteil in dieser Frage verkünden, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Auf dem Prüfstand steht eine umstrittene Gesetzesänderung, die dies in manchen Fällen ermöglicht.