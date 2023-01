Fahrer bewusstlos: Auto erfasst drei Passanten in Celle

Mitten in der Innenstadt von Celle kracht ein Auto gegen ein Haus. Mehrere Menschen werden verletzt.

In der Celler Innenstadt sind drei Passanten von einem Auto erfasst worden, nachdem der 70-jährige Fahrer bewusstlos geworden war. Danach prallte der Wagen gegen eine Hauswand. Ein 40-jähriger Fußgänger und zwei ebenfalls erwachsene Fußgängerinnen seien bei dem Unfall am Montagnachmittag verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Bei dem 40-Jährigen bestehe die Gefahr einer lebensbedrohlichen Verletzung. Zwei weitere erwachsene Personen wurden beim Wegspringen vor dem herannahenden Pkw leicht verletzte, wie es weiter hieß.

Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren. Seine 66 Jahre alte Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, ergriff dann das Lenkrad, wie es weiter hieß. Sie steuerte den Wagen um einen Brunnen und dann wieder auf die Fahrbahn. Nach mehreren Metern sei das Auto schließlich gegen eine Gebäudewand mit angrenzenden Geschäften geprallt - nachdem die Passanten erfasst worden waren.

Die Beifahrerin wurde wegen eines Schocks behandelt, ihr Ehemann liegt wegen des erlittenen medizinischen Notfalls unterdessen im Krankenhaus. Der Gebäudeschaden könnte rund 10.000 Euro betragen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Auto, ein Automatik-SUV, wurde sichergestellt.

