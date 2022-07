Ein Unbekannter hat in Eschede im Landkreis Celle eine Tankstelle überfallen und eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Der Mann forderte von der Frau die Einnahmen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Räuber floh anschließend zu Fuß mit rund 2000 Euro Beute. Die Angestellte blieb bei dem Überfall am Freitagnachmittag unverletzt.