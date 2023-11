Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg können wieder auf die nächste Runde in der Champions League hoffen. Der Bundesligist gewann am Dienstag gegen den belgischen Club Ostende mit 81:64 (48:34). Die Niedersachsen sind nach zuvor drei Niederlagen in Serie in der Gruppe E nun Tabellendritter. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale. Die Zweiten und Dritten müssten noch eine Zwischenrunde ausspielen, während für den Viertplatzierten die Champions League vorbei ist.