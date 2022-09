In einem Putenbetrieb in Garrel im Landkreis Cloppenburg ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Dort wird nun der Bestand von 30.000 Puten getötet, wie der Landkreis am Samstag mitteilte. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte demnach den Nachweis des für Geflügel hochansteckenden Virus des Typs H5N1. In einem Umkreis von drei Kilometern um den betroffenen Betrieb richtet der Landkreis eine Schutzzone ein.