Nach einer mutmaßlichen Gewalttat in Garrel bei Cloppenburg konnten ein 39-Jähriger und das vermeintliche 23 Jahre alte Opfer ausfindig gemacht werden. Gegen beide werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet, dass der 39-Jährige am Montag in Wesel in Nordrhein-Westfalen gefasst worden sei. Ein Zeuge hatte den Beamten über die Tat in einer Unterkunft berichtet und den Hinweis auf den mutmaßlichen Täter gegeben.