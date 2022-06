Ein elf Jahre alter Junge, der mit seinem Rad unterwegs war, ist in der Gemeinde Barßel (Landkreis Cloppenburg) bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge nach ersten Erkenntnissen am Montagmorgen aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrrad von einem Geh- und Radweg plötzlich auf die Straße gefahren. Eine 67 Jahre alte Autofahrerin, die auf der Straße innerorts fuhr, konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.