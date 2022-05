Kind am Steuer und noch nicht einmal versichert: Die Polizei hat in Molbergen im Landkreis Cloppenburg Strafverfahren gegen den 32 Jahre alten Fahrer eines Elektro-Quads und seine Begleiterin eingeleitet. Der Fahrer habe bei einer Kontrolle am Samstag keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Darüber hinaus habe seine 44-jährige Begleiterin zugelassen, dass ein neunjähriges Kind das Quad fuhr. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt mit dem Elektro-Quad.