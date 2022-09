An den ersten Schultagen des neuen Schuljahres haben sich insgesamt rund 3300 Schüler in Niedersachsen mit dem Coronavirus infiziert. Stichtag der Erhebung war vom Schuljahresbeginn in der vergangenen Woche bis diese Woche Donnerstag, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover am Freitag sagte. Im selben Zeitraum haben sich demnach 930 Lehrkräfte sowie 226 sonstige Beschäftigte infiziert.