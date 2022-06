Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens beobachtet die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante BA.5 des Coronavirus mit Sorge. Der Anstieg der Infektionszahlen in Portugal, der laut Experten auf BA.5 zurückzuführen sei, gebe auch in Niedersachsen «Anlass zu einer erhöhten Wachsamkeit», sagte die SPD-Politikerin am Freitag. Belastbare Daten, ob sich die Variante auf die Schwere der Krankheitsverläufe auswirke, gebe es noch nicht. In Niedersachsen seien bisher erst wenige Infektionen mit BA.5 nachgewiesen worden, bundesweit betrage ihr Anteil laut Robert Koch-Institut aber bereits mehr als fünf Prozent.