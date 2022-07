Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist wieder gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 883,4 und damit niedriger als am Vortag (919,2). Der vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgegebene Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gemeldet wurden.