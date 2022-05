In Niedersachsen arbeiten rund 11.000 Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, ohne vollständig gegen das Coronavirus geimpft zu sein. Das entspreche rund fünf Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Die Zahlen basieren demnach auf einer ersten Auswertung der Meldungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die seit Mitte März im Gesundheitswesen gilt. Insgesamt arbeiten in Niedersachsen rund 240.000 Menschen in den betroffenen Bereichen.