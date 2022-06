Ein Schüler hält einen negativen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Land gibt immer weniger Corona-Tests an Schüler aus

Covid-19 Land gibt immer weniger Corona-Tests an Schüler aus

Niedersachsen gibt weniger Corona-Tests an Schülerinnen und Schüler aus. Das berichtete die «Neue Osnabrücker Zeitung» am Donnerstag mit Verweis auf Zahlen aus dem Kultusministerium. Demnach wurden zuletzt noch 740.000 vom Bundesland finanzierte Tests wöchentlich an die Schülerschaft verteilt. Vor dem Ende der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler Anfang Mai habe die wöchentliche Zahl zwischen 3 und 3,5 Millionen gelegen.

Niedersachsen gibt weniger Corona-Tests an Schülerinnen und Schüler aus. Das berichtete die «Neue Osnabrücker Zeitung» am Donnerstag mit Verweis auf Zahlen aus dem Kultusministerium. Demnach wurden zuletzt noch 740.000 vom Bundesland finanzierte Tests wöchentlich an die Schülerschaft verteilt. Vor dem Ende der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler Anfang Mai habe die wöchentliche Zahl zwischen 3 und 3,5 Millionen gelegen.

Auch bei den Lehrkräften sinke die Zahl der ausgegebenen Tests. In Niedersachsen gibt es etwa 1,1 Millionen Schüler und rund 70.000 Lehrer. Die Schüler können drei Tests pro Woche bekommen. Das solle mindestens bis zu den Sommerferien so bleiben, hieß es. Wegen einer Reserve an Corona-Tests und weil sich nicht alle testen, würden derzeit allerdings vom Land nur zwei Tests pro Woche bestellt.

In den vergangenen Wochen waren die Corona-Infektionszahlen wieder gestiegen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer Sommerwelle. Der niedersächsische Landesschülerrat sprach sich erst kürzlich für eine Rückkehr zu einer Testpflicht an Schulen nach dem Sommerferien aus, um weitere mögliche Infektionswellen besser zu erkennen.