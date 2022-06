An niedersächsischen Schulen werden immer weniger Schüler auf das Coronavirus getestet. Das berichtete die «Neue Osnabrücker Zeitung» am Donnerstag mit Verweis auf Zahlen aus dem Kultusministerium. Demnach wurden zuletzt noch 740 000 vom Bundesland finanzierte Tests an die Schülerschaft verteilt. Vor dem Ende der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler Anfang Mai habe die Zahl zwischen 3 und 3,5 Millionen gelegen.