Bei einem Verkehrsunfall bei Wremen (Landkreis Cuxhaven) ist am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 129 eine 35-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor kam die Frau aus zunächst unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf der Gegenfahrbahn stieß die Frau mit einer 36-jährigen Autofahrerin zusammen. Anschließen wurde der Wagen der 36-Jährigen in einen Graben geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall bei Wremen (Landkreis Cuxhaven) ist am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 129 eine 35-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor kam die Frau aus zunächst unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf der Gegenfahrbahn stieß die Frau mit einer 36-jährigen Autofahrerin zusammen. Anschließen wurde der Wagen der 36-Jährigen in einen Graben geschleudert.

Die Frau und ihre 8-jährige Tochter, die sich ebenfalls in dem Auto befand, wurden leicht verletzt. Der Wagen der 35-jährigen lebensgefährlich Verletzten kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Alle Personen wurden nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstanden Totalschäden und die Fahrbahn waren zeitweise vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Pressemitteilung