Die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven ist in der Nähe von Bremerhaven nach einem Unfall seit dem Vormittag gesperrt. Ein Autotransporter kam im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und kippte neben der Fahrbahn um, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 22 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.