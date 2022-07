Das Deichbrand Festival hat Nordholz im Landkreis Cuxhaven in die Rockmetropole des Nordens verwandelt. Seit Donnerstag läuft das Open-Air-Event an der Nordsee. Die Festivalbegeisterten feiern die bis zu 100 Acts auf den fünf Bühnen des Open-Air-Spektakels. Neben internationalen Größen wie Steve Aoki, Dropkick Murphys oder Nightwish sind auch deutsche Musiker wie Kraftklub und Apache 207 dabei, die am Freitagabend auftreten sollten.