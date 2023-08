Die Polizei hat einen Mann in Delmenhorst festgenommen, der versucht haben soll, seine Ehefrau zu töten. Ersten Erkenntnissen nach soll der 77-Jährige versucht haben, die 69-Jährige in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu erdrosseln, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau konnte ihren Ehemann allerdings abwehren und wurde dabei leicht verletzt. Nachbarn wählten den Notruf, nachdem sie den Angriff am Mittwochabend gehört hatten. Beim Eintreffen der Polizei ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Es wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt.