Eine Frau fährt mit ihren drei Kindern im Auto durch die Stadt, da trifft sie ein Schuss. Es gibt einen Verdächtigen, der mangels Beweisen wieder freikommt. Ganz aus dem Schneider ist er damit nicht.

Nach dem Schuss auf eine Autofahrerin in Delmenhorst hat die Polizei einen festgenommenen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt - die Ermittlungen laufen aber weiter. Der dringende Tatverdacht gegen den 41 Jahre alten Mann habe sich nicht erhärten lassen, teilte die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Samstag mit. Diese Einschätzung könne sich aber im Lauf weiterer Ermittlungen auch wieder verändern, sagte ein Sprecher am Sonntag auf Anfrage.

Die 35 Jahre alte Mutter war am Freitag mit ihren drei Kindern im Auto durch die Stadt gefahren, als ein Täter von einem Fahrrad aus einen Schuss auf sie abfeuerte. Sie wurde schwer am Kopf verletzt und musste notoperiert werden. Die Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren mussten die Tat nach Polizeiangaben mitansehen, blieben aber unverletzt. Sie wurden psychologisch betreut.

Wenige Stunden nach der Tat wurde der 41-Jährige festgenommen. Er habe Verbindungen zur Familie der Frau, sagte ein Polizeisprecher am Freitag, ohne weitere Details zu nennen. Die Hintergründe der Tat seien offen. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Der Festgenommene sei nicht der Ehemann der 35-Jährigen berichtete der NDR. Der Ehemann werde als Zeuge befrgat. Diesen Informationen zufolge lebte das Paar getrennt. Die Frau wollte die Kinder dem Vater zur Betreuung übergeben. Der Polizei war das Geschehen zunächst als Verkehrsunfall gemeldet worden, weil das Auto der verletzten Frau gegen einen Poller prallte.

Tweet der Polizei Mitteilung 10.2. Mitteilung 11.2.