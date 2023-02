Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am späten Sonntagnachmittag in Delmenhorst vier Menschen verletzt worden, darunter ein 7-jähriges Mädchen schwer. Eine 35-Jährige hatte beim Linksabbiegen nicht auf die Vorfahrt eines herannahenden Autos geachtet, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallverursacherin sowie zwei Kinder in ihrem Wagen, ein Junge (10) und ein Mädchen (11) wurden demnach leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Siebenjährige trug schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die 46-jährige Fahrerin des zweiten Autos blieb unverletzt.