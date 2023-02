Der „Hamburger Leuchtturm" am Hafen. Foto

"Hamburger Leuchtturm" in Cuxhaven verkauft

Denkmal "Hamburger Leuchtturm" in Cuxhaven verkauft

Der "Hamburger Leuchtturm" in Cuxhaven hat neue Besitzer. Noch ist unklar, wie der Turm künftig genutzt wird. Doch es gibt eine erste Idee.

Ein wichtiges Baudenkmal in Cuxhaven, der "Hamburger Leuchtturm", ist verkauft worden. Das bestätige eine Sprecherin des Bremer Immobilienunternehmens Robert C. Spies auf Anfrage. Nach Angaben des Unternehmens hatte ein Paar aus Hannover den Turm gekauft, der auf einer Aussichtsplattform an der Elbe steht. Zu dem Verkaufspreis wurden keine öffentlichen Angaben gemacht. Zunächst hatte der NDR berichtet.

Noch sei nicht abschließend geklärt, wie das Baudenkmal in Zukunft verwendet wird. "Das Nutzungskonzept sieht vor, dass der Leuchtturm künftig auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll", teilte die Sprecherin von Robert C. Spies mit. Schulkindern und Touristen solle die untere Ebene des Turms nach einer Renovierung in Abstimmung mit dem Denkmalschutz zugänglich gemacht werden, hieß es weiter.

Nach Informationen des NDR prüft die Stadtverwaltung derzeit, ob eine Nutzung des Turms als Ferienwohnung möglich sei. Der Sprecher der Stadt Cuxhaven sagte nach Absprache mit dem Baudezernat der Stadt, dass eine entsprechende Anfrage der Käufer für eine Feriennutzung vorliege und in Prüfung sei. Auch beschäftige man sich mit der Frage, wie die untere Ebene des Turms genutzt werden solle. Weitere Details nannte er nicht.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war der Turm im vergangenen Jahr für 575.000 Euro zum Verkauf angeboten worden. Das bestätigte die Sprecherin des Immobilienunternehmens auf Nachfrage. Bei dem Vorbesitzer handelt es sich dem NDR zufolge um einen früheren Unternehmer aus Bremen.