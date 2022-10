Die Fischtown Pinguins haben das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga bei den Grizzlys Wolfsburg für sich entschieden. Die Seestädter gewannen am Sonntag das Nordduell mit den Niedersachsen dank eines starken zweiten Drittels mit 7:5 (1:1, 4:1, 2:3) und stehen auf Rang zwei. Die Wolfsburger bleiben nach der sechsten Saison-Niederlage dennoch in der DEL-Spitzengruppe.