In Niedersachsen und Bremen klettert das Thermometer kräftig nach oben. An einigen Orten wurden beachtliche Temperaturen gemessen, Rekorde gebrochen.

Hochsommerliche Temperaturen haben am Dienstag in Niedersachsen und Bremen zu schaffen gemacht. In einigen Gegenden kletterte das Thermometer auf regionale Rekordhöhe. So wurde in Barsinghausen-Hohenbostel am Rande der Region Hannover am Dienstagnachmittag eine Temperatur von 38,9 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte. Der Höchstwert datierte dort zuvor vom 25. Juli 2019 mit 38,4 Grad. In Groß Berßen im Emsland wurden 38,1 Grad angezeigt. Zuletzt lag der höchste Wert in der Gemeinde bei 36,3 am 18. August 2012.