Ein windiger und regnerischer Tag erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch. Der Tag beginnt mancherorts neblig, teils auch mit geringen Sichtweiten unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Anschließend wird es der Vorhersage nach den gesamten Tag bewölkt und regnerisch. Bei Höchsttemperaturen zwischen sechs und neun Grad lässt der Regen nur vorübergehend nach. Dabei weht an der Küste frischer bis starker, im Inland mäßiger Wind aus Südwest.