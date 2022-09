Der Wochenbeginn bringt im Norden sehr wechselhaftes Wetter mit sich. In Schleswig-Holstein und Hamburg sei am Montag mit einem Wechsel aus Sonne und Schauern zu rechnen, hieß es in einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vereinzelt könne es auch gewittern. Der Nordwestwind weht dabei mäßig, an den Küsten frisch. Hier sei ebenfalls mit stärkeren Böen zu rechnen, teils mit Windstärke sieben und acht. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 17 Grad.