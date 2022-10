Hannovers Trainer Stefan Leitl hat amüsant auf lobende Worte seines Spielers Havard Nielsen in Richtung des Pokal-Gegners Borussia Dortmund reagiert. "Der macht kein Spiel mehr, das geht gar nicht. Ich als Münchner kann keinen Dortmund-Fan hier in der Mannschaft haben", scherzte der 45-Jährige bei der Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten vor der Partie im DFB-Pokal am Mittwochabend (18.00 Uhr/Sky).