Weil Fans des VfL Wolfsburg beim DFB-Pokalderby bei Eintracht Braunschweig mehrfach Pyrotechnik abgebrannt und Leuchtraketen abgefeuert haben, ist Geschäftsführer Jörg Schmadtke während des Spiels in die Gästekurve gegangen. Der 58-Jährige erschien am Dienstagabend nach einer halben Stunde Spielzeit am Zaun des Fanblocks und redete auf die Anhänger ein, um die Situation zu beruhigen. Wegen des Feuerwerks begann die Zweitrunden-Partie der beiden Nachbarclubs mit wenigen Minuten Verspätung. Zweimal während der ersten Halbzeit marschierte zudem Polizei im Innenraum des Stadions auf.