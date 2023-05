Reisen mit dem Wohnmobil sind seit der Corona-Pandemie angesagt - aber auch bei Kriminellen haben Camper Konjunktur. In den vergangenen vier Jahren sei die Zahl gestohlener Wohnmobile in Niedersachsen "stark gestiegen", teilte das Landeskriminalamt am Freitag in Hannover mit. Laut Eingangsstatistik hätten die Fallzahlen 2019 und 2020 noch "im mittleren zweistelligen Bereich" gelegen, seien danach aber jährlich um ein Drittel gestiegen. Im vergangenen Jahr sei die Fallzahl nahezu dreistellig gewesen. Gleichzeitig sei auch die Zahl der Neuzulassungen von Wohnmobilen deutlich gestiegen. Die meisten Taten blieben ungeklärt.