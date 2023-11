Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Weyhe (Landkreis Diepholz) sind am Samstagabend sechs Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Einer der beteiligten Wagen habe dem anderen auf einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, so dass es zur seitlichen Kollision kam, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. An der Kreuzung war eine Ampelanlage ausgefallen, die am Freitag bei einem anderen Autounfall beschädigt worden war. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro.