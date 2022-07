Ein brennender Mähdrescher hat am Mittwoch einen großen Flächenbrand auf einem Getreidefeld in Syke ausgelöst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Nachmittag wegen des brennenden Fahrzeugs an die Brandstelle im Stadtteil Ristedt gerufen worden, als sie feststellten, dass sich das Feuer rasend schnell ausbreitete und auf einer Fläche von etwa acht Hektar brannte, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte.